Euro 2024 : France / Pologne en direct

EN DIRECT – Mardi 25 juin à 6 h 00, suivez en direct TV le dernier match de poule de la France

Le match entre la France et la Pologne est crucial pour déterminer la position finale des Bleus dans le Groupe D de l’Euro 2024. Avec 4 points obtenus en deux matchs, la qualification de l’équipe de France est presque assurée, mais ils doivent gagner largement contre la Pologne pour espérer terminer en tête du groupe. Les Pays-Bas, également à 4 points, devancent la France grâce à un meilleur nombre de buts marqués. Les Bleus doivent donc marquer plus de buts que les Néerlandais ou espérer que ces derniers marquent moins. En cas d’égalité parfaite, les cartons jaunes reçus départageraient les équipes, et la France passerait devant grâce à son meilleur classement en éliminatoires. Une victoire française combinée à un autre résultat qu’une victoire néerlandaise garantirait la première place aux Bleus.

Suivez l’Euro 2024 sur TNTV

Du 14 juin au 14 juillet