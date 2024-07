Euro 2024 : Espagne / France en direct

EN DIRECT – Mardi 9 juillet à 8 h 50 suivez en direct TV la demi-finale opposant l’Espagne à la France. Coup d’envoi du match : 9 h 00.

L’équipe de France a remporté une victoire dramatique contre le Portugal lors d’une séance de tirs au but tendue. Après un match acharné qui s’est terminé sur un score nul à la fin du temps réglementaire et des prolongations, les Bleus ont su garder leur sang-froid et s’imposer lors de la loterie des tirs au but. Cette victoire permet à la France de se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2024, où elle affrontera l’Espagne, une autre équipe redoutable. Les fans de football peuvent s’attendre à une confrontation passionnante entre deux des meilleures équipes d’Europe.

Suivez l’Euro 2024 sur TNTV

Du 14 juin au 14 juillet