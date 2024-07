Euro 2024 : Espagne / Angleterre en direct

EN DIRECT – Dimanche 14 juillet à 8 h 50 suivez en direct TV la finale opposant l’Espagne à l’Angleterre. Coup d’envoi du match : 9 h 00.

Commenté par Xavier Domergue et Christophe Dugarry, accompagnés de Carine Galli en bord terrain.

Le Stade Olympique de Berlin va accueillir un choc de titans ! La Roja menée par Luis de la Fuente va défier les Three Lions de Gareth Southgate ! Après leur victoire lors des demi-finales, l’enjeu est grand pour chacune des deux équipes : le premier sacre européen pour l’Angleterre ou un quatrième pour l’Espagne qui deviendrait la nation la plus titrée de l’Euro, devant l’Allemagne (3 sacres également). Laquelle de ces deux équipes remportera l’Euro 2024 et marquera l’histoire ?

Le match sera diffusé uniquement à la télé et pas sur le web.

Suivez l’Euro 2024 sur TNTV

Du 14 juin au 14 juillet