Euro 2024 : Allemagne / Suisse en direct

EN DIRECT – Dimanche 23 juin à 9 h 00 suivez en direct TV le match Allemagne / Suisse

L’Allemagne et la Suisse s’affrontent dans une rencontre de la troisième journée de l’EURO 2024. L’Allemagne, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après deux victoires impressionnantes contre l’Écosse et la Hongrie, aborde cette rencontre avec confiance. La Suisse, quant à elle, cherche à assurer sa place en évitant la défaite contre les Allemands. En cas de défaite, la qualification suisse dépendra du résultat du match entre l’Écosse et la Hongrie. Une victoire de l’Écosse forcerait les Suisses à se départager à la différence de buts générale, au nombre de buts marqués, aux points disciplinaires et, si nécessaire, au classement des qualifications européennes. Ce match promet donc d’être intense et déterminant pour la suite de la compétition.

