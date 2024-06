Euro 2024 : Allemagne / Danemark en direct

EN DIRECT – Samedi 29 juin à 9 h 00, suivez en direct TV le huitième de finale entre l’Allemagne et le Danemark

Le Danemark affronte l’Allemagne, pays hôte, en huitièmes de finale de l’UEFA EURO 2024 au BVB Stadion Dortmund. L’Allemagne avait remporté la dernière rencontre officielle entre les deux équipes lors de l’EURO 2012, mais le Danemark se souvient de la finale de l’EURO 92 où il avait triomphé 2-0 en Suède pour remporter son unique titre majeur. Lors de cette édition, l’Allemagne a terminé en tête du Groupe A grâce à une victoire 5-1 contre l’Écosse, 2-0 contre la Hongrie, et un match nul 1-1 contre la Suisse arraché à la 92e minute par Niclas Füllkrug. De son côté, le Danemark s’est qualifié en terminant deuxième du Groupe C derrière l’Angleterre, avec des matchs nuls contre la Slovénie (1-1), l’Angleterre (1-1), et la Serbie (0-0). Le vainqueur de ce duel affrontera l’Espagne ou la Géorgie en quarts de finale à Stuttgart le 5 juillet.

Suivez l’Euro 2024 sur TNTV

Du 14 juin au 14 juillet