Entretien avec Gérald Darmanin ministre de l’Intérieur et des Outre-mer

FACEBOOK LIVE – Samedi 19 août, suivez en direct facebook à 19h30 et en différé télé à 21h30 l’interview de Gérald Darmanin le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, menée conjointement par Esther Cunéo de TNTV et Lucile Guichet-Tirao de Polynésie la 1ère.

Le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en déplacement au fenua devrait répondre à des thématiques concernant la Polynésie française telles que le nucléaire, l’indépendance ou encore l’indopacifique et la sécurité du territoire polynésien.