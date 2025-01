Entre terre et mer : Tuha’a Pae, expédition aux îles Australes

100% FENUA – Mercredi 22 janvier à 19 h 20, le documentaire de Samuel Ravatua-Smith vous embarque à bord du Tuhaa Pae, lien essentiel entre Tahiti et les îles Australes.

À travers une expédition passant par Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa, il met en lumière le quotidien des marins et leur rôle crucial, ainsi que les pratiques agricoles durables des insulaires. Ce voyage explore comment les habitants préservent leurs traditions tout en innovant pour relever les défis modernes, dans un équilibre entre héritage et respect de la nature. © Samuel Ravatua-Smith