100% FENUA – Tous les vendredis à 19 h 20, retrouvez les modules « Ensemble, agissons pour un tourisme durable ».

Ces modules, proposés par Tahiti Tourisme, ont pour objectif de sensibiliser la population polynésienne aux pratiques d’un tourisme responsable et fédérer autour de la vision Fāri’ira’a Manihini 2027. Ils sont présentés par le personnage de Hina, une jeune polynésienne, en alternance une semaine en langue française et la semaine suivante en reo Tahiti..

Série de 15 vidéos animées. Chaque vidéo dure jusqu’à 1 minutes 30.

Samedi 18 mars à 18h55 : “En route vers un tourisme inclusif et durable”

Capture image ©Tahiti Tourisme



En parallèle des modules, TNTV diffusera “En route vers un tourisme inclusif et durable”. Egalement produit par Tahiti Tourisme, la vidéo met en scène un enfant interrogeant son père (Michel Bourez) sur l’avenir du fenua en voyant des images de surtourisme dans d’autres pays. C’est ensuite au travers de témoignages d’acteurs du tourisme et de la culture polynésienne que des réponses lui sont apportées : la stratégie de développement touristique FM27 (Fāri’ira’a Manihini 2027) et les enjeux économiques, sociaux et culturels qui en découlent, soit l’importance d’un tourisme raisonné pour le développement de Tahiti Et Ses Îles.



Ensemble, agissons pour un tourisme durable

Tous les vendredis à 19 h 20