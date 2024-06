Elections législatives 2024 sur TNTV

EVENEMENT – Rendez-vous à partir du 20 juin sur TNTV pour suivre en la campagne des élections législatives 2024,

À la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président Emmanuel Macron, nous serons appelés à élire nos trois députés les samedis 29 juin et 6 juillet. TNTV met en place un dispositif TV & WEB pour suivre les élections législatives et découvrir les résultats du scrutin.

1ER TOUR

DEBATS DU 1ER TOUR

Avant le premier tour, TNTV organise trois débats, un pour chaque circonscription, animés en français et en tahitien par les journalistes de la chaîne.

Jeudi 20 juin à 19 h 00 : 1ère circonscription en français puis en tahitien

Lundi 24 juin à 19 h 00 : 2ème circonscription en tahitien puis en français

Mardi 25 juin à 19 h 00 : 3ème circonscription en français puis en tahitien

Sur le plateau, les candidats présenteront les grandes lignes de leurs programmes et répondront aux questions des journalistes.

SOIRÉE ÉLECTORALE DU 1ER TOUR

Le samedi 29 juin à partir de 18h00, TNTV mobilisera ses équipes pour vous faire vivre en direct à la télévision, sur TNTV.pf et en facebook live la soirée électorale du 1er tour. Le dimanche 30 juin à 12h00 en direct TV & WEB, TNTV vous proposera une édition spéciale qui reviendra sur les résultats locaux et annoncera les résultats nationaux.

2ND TOUR

DEBATS de L’ENTRE-DEUX-TOURS

Lundi 1er juillet à 19 h 00 : 1ère circonscription en tahitien puis en français

Mardi 2 juillet à 19 h 00 : 2ème circonscription en français puis en tahitien

Mercredi 3 juillet à 19 h 00 : 3ème circonscription en tahitien puis français

En plus des débats TNTV donnera la parole aux candidats qualifiés pour le 2nd à travers des modules de campagne diffusés plusieurs fois par jour en télévison.

SOIRÉE ÉLECTORALE DU 2ND TOUR

Le samedi 6 juillet à partir de 18h00, TNTV mobilisera ses équipes pour vous faire vivre en direct à la télévision, sur TNTV.pf et en facebook live la soirée électorale du 2nd tour. Le dimanche 7 juillet à 12h00 en direct Tv & WEB, TNTV vous proposera une édition spéciale qui reviendra sur les résultats locaux et annoncera les résultats nationaux.

La rédaction de TNTV se mobilise également pour couvrir la campagne au quotidien dans vos journaux, Te Ve’a à 18h00 et Le Journal à 18h30 et sur le web.

Elections Législatives 2024