Edition spéciale « pré-alerte cyclonique » en direct TV & WEB, mercredi à 10h40

DIRECT – Mercredi 7 février à 10 h 40, TNTV bouleverse son antenne pour diffuser une édition spéciale « pré-alerte cyclonique » en direct TV & WEB. Bilingue, l’édition spéciale sera présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon et Sam Teinaore.

Passée au stade de dépression tropicale « forte », NAT devrait toucher les Îles-Sous-Le-Vent entre mercredi matin et mercredi soir, puis les Îles-du-Vent dans la nuit de mercredi et jeudi. Le Haut-Commissariat a placé l’archipel de la société en pré-alerte cyclonique.

TNTV pour vous informer !

TNTV mobilise ses équipes pour vous proposer une édition spéciale « pré-alerte cyclonique », diffusée en direct à la télé, sur TNTV.pf et en facebook Live. Tiare Nui Pahuiri-Philippon et Sam Teinaore feront le point sur l’évolution de la situation et vous tiendront informés avec les journalistes de la rédaction dépêchés dans les principales communes et sites clés de Tahiti et des îles.

Vos journaux de 18h00 en tahitien et de 18h30 en français seront essentiellement consacrés à l’évolution de la dépression dans l’archipel.

Nous sommes là pour vous ! N’hésitez pas à nous contacter par message privé sur notre page facebook pour nous faire part de la situation chez vous !