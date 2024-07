Edition spéciale : Gaston Flosse lâche les rênes de son parti

DIRECT WEB – Mardi 16 juillet à 10 h 00, TNTV diffusera en direct sur son site internet et sa page Facebook une édition spéciale depuis la Permanence du Amuitahira’a, commentée par Mike Leyral et Tiare Nui Pahuiri-Philippon.

A 93 ans, Gaston Flosse décide de passer la main. Il l’annoncera officiellement, en direct sur le site et la page Facebook de TNTV, ce mardi à 10 heures, depuis la permanence de son parti. Bruno Sandras devrait assurer la présidence du Amuitahira’a o te nuna’a ma’ohi, au moins jusqu’au prochain congrès. L’occasion de clarifier le positionnement du parti sur l’autonomie et la souveraineté, et sur sa place au sein de la plateforme Amui Tatou. Mais aussi de dresser un bilan de la longue carrière politique de Gaston Flosse.