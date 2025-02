Eclairages – Essais nucléaires en Polynésie française : où en est-on de notre réflexion ?

100% FENUA – Mercredi 26 février à 19h20, la rédaction de TNTV vous propose une émission sur le fait nucléaire en Polynésie française, présentée par Athéna MILLECAM en compagnie de ses deux invités Renaud MELTZ et Manatea TAIARUI.

Entre devoir de mémoire et controverses, le fait nucléaire divise autant qu’il passionne… Dans une société marquée et définitivement transformée par les essais nucléaires, TNTV s’interroge dans votre émission ECLAIRAGE …Les débats d’idées et actions politiques nous amènent à nous questionner : Où en-est-on dans notre réflexion ? Quels sont les outils pour lutter contre l’oubli ? Que dire de ce centre de mémoire des essais nucléaires ? Quel est le rôle du nouveau dictionnaire bilingue de la CEP en ligne ?

Athéna MILLECAM donnera la parole à deux experts : Renaud MELTZ, professeur des Universités et directeur de recherche au CNRS et Manatea TAIARUI, doctorant en histoire contemporaine à l’Université, spécialisé dans l’étude du CEP et des essais nucléaires en Polynésie.