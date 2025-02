Drop Dead Diva : deux nouveaux épisodes

SERIE – Jeudi 13 février à 20 h 15, suivez deux nouveaux épisodes de votre série « Drop Dead Diva »

Loin des yeux loin du cœur

Alors que la relation de Tony et Jane évolue, une nouvelle vient tout bouleverser… Le cousin de Teri est victime d’une procédure d’expulsion : Jane vole à son secours. Parker et Kim se rapprochent et se voient en dehors du bureau. Grayson prend une grande décision : il met en vente la maison qu’il a partagé avec Deb.

Maladie d’amour

Jane doit défendre les intérêts de sa mère lors d’un procès. La relation entre Parker et Kim s’intensifie. Grayson est chargé d’un dossier explosif sur une fraude financière. Teri essaie d’aider Fred qui a de nombreux soucis sentimentaux…

Synopsis :

Deb, une jeune bimbo de 24 ans décède et se retrouve au Paradis. Mais, par un concours de circonstances, son l’âme était redescendue sur terre dans le corps de Jane Bingum, une brillante avocate aux rondeurs affirmées. Depuis, Jane a vécu de nombreuses aventures que ce soit dans un tribunal, dans sa vie privée ou dans ses rêves !!!!