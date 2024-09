Drop Dead Diva : deux nouveaux épisodes

SERIE – Jeudi 26 septembre à 19 h 30, suivez deux nouveaux épisodes de votre série « Drop Dead Diva »

Et pour quelques années de plus

Deb a seulement 24 ans mais elle doit faire face aux 32 ans de Jane. Alors qu’elle défend bénévolement un homme qui a été incarcéré pendant 10 ans par erreur, elle réalise qu’elle a perdu 8 ans de sa propre vie. Kim et Grayson quant à eux, doivent défendre un homme qui a lancé un site web pour les couples mariés qui veulent tromper leurs conjoints.

La mort vous va si bien

Jane représente une mère au foyer bien sous tout rapport qui a été arrêtée pour un crime qu’elle a commis 20 ans auparavant et pour lequel elle était en cavale depuis lors. Son mari et ses enfants n’ont jamais rien soupçonné… Le client de Grayson, un acteur âgé, veut poursuivre des journaux qui ont annoncé à tort son décès. Alors que Grayson obtient une rétractation, son client n’est toujours pas satisfait et Grayson comprend que l’homme veut plus qu’une simple attention juridique…

Synopsis :

Deb, une jeune bimbo de 24 ans décède et se retrouve au Paradis. Mais, par un concours de circonstances, son l’âme était redescendue sur terre dans le corps de Jane Bingum, une brillante avocate aux rondeurs affirmées. Depuis, Jane a vécu de nombreuses aventures que ce soit dans un tribunal, dans sa vie privée ou dans ses rêves !!!!