Drop Dead Diva : 2 nouveaux épisodes !

SERIE – Jeudi 27 mars à 20 h 30, suivez deux nouveaux épisodes de votre série « Drop Dead Diva »



La cuisse de Jupiter

Une mère et son fils demandent à Jane de les défendre contre Zygolife, une importante banque de sperme. En cause, la fécondation in vitro de la mère réalisée par ce laboratoire, 17 ans plus tôt. De son côté, Fred décide d’embaucher Ginny, une actrice, afin de faire croire qu’elle est sa mère. En effet, Stacy se montre de plus en plus insistante auprès du jeune homme. Elle veut à tout prix en savoir davantage sur son passé. Quant à Jay Parker, il décide d’organiser l’enterrement de vie de garçon de Grayson dans un club un peu particulier. Pour cela, il emmène de force tous ses amis voir des strip-teaseuses.

Au panthéon des témoins

Alors qu’elle vient à peine de récupérer les alliances pour le mariage de Grayson, Jane se fait braquer par un homme. Comble de l’ironie, elle est amenée à le défendre par la suite. Grayson de son côté, doit aider le père d’un ami de Parker. Celui-ci vient de perdre son chameau, repris par les services sanitaires.

Synopsis :

Deb, une jeune bimbo de 24 ans décède et se retrouve au Paradis. Mais, par un concours de circonstances, son âme était redescendue sur terre dans le corps de Jane Bingum, une brillante avocate aux rondeurs affirmées. Depuis, Jane a vécu de nombreuses aventures que ce soit dans un tribunal, dans sa vie privée ou dans ses rêves !!!!