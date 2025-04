Drop Dead Diva : votre série du jeudi, nouveaux épisodes

SERIE – Jeudi 10 avril à 19 h 25, suivez deux nouveaux épisodes de votre série « Drop Dead Diva »



Le goût de l’indépendance

La mère de Deb accepte d’aider Grayson lors de son procès contre un puissant groupe de casinos. De son côté, la mère de Jane est embarrassée après avoir tenté d’ouvrir la porte d’un avion bloqué au sol. Enfin, entre Fred et Stacy, rien ne va plus.

Une longueur d’avance

Mia et Allie, deux étudiantes, font appel à Jane car elles ont séquestré un quaterback de leur faculté afin de l’obliger à avouer qu’il a violé Mia. L’avocate leur explique alors que ce témoignage ne pourra être retenu pour preuve et qu’elles risquent d’être arrêtées pour enlèvement. De son côté, Jenna demande à sa soeur de l’aider à modifier le jugement de son divorce. En effet, son ex-époux va prochainement se remarier, et elle aimerait obtenir un objet qui appartenait à sa belle-famille. Par ailleurs, alors qu’elle entre dans le bureau de Parker, Jane le découvre dans une position compromettante avec Bobbie.

Synopsis :

Deb, une jeune bimbo de 24 ans décède et se retrouve au Paradis. Mais, par un concours de circonstances, son âme était redescendue sur terre dans le corps de Jane Bingum, une brillante avocate aux rondeurs affirmées. Depuis, Jane a vécu de nombreuses aventures que ce soit dans un tribunal, dans sa vie privée ou dans ses rêves !!!!