Dragonball Evolution : votre film de lundi

Lundi 8 janvier à 19 h 20, passez une belle soirée en famille avec le film Dragonball Evolution

Réalisateur James WONG, avec Justin CHATWIN | Emmy ROSSUM | Jamie CHUNG

Dans les temps anciens, la terre faillit être détruite par des forces maléfiques. Pour s’en prémunir, sept sages créèrent les boules de cristal : les Dragonballs. Décidées à prendre leur revanche, les forces du Mal sont désormais de retour, et un seul guerrier d’exception est capable d’empêcher le pire. Le jeune Sangoku va alors découvrir le jour de ses 18 ans que son destin est très loin de ce qu’il avait imaginé. Après la mort accidentelle de son grand-père, il rencontre Maître Roshi, un expert en arts martiaux qui lui révèlera le secret et le pouvoir des Dragonballs. Sangoku se retrouve alors investi d¹une mission cruciale : retrouver toutes les boules de cristal avant son ennemi le plus cruel, Piccolo. Il se lancera dans une course effrénée aux côtés de Bulma, une scientifique brillante, Yamcha, un bandit du désert, et Chi Chi pour qui son cœur bat. Pour Sangoku, cette quête des Dragonballs pourrait bien aussi être celle de son identité.