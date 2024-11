100% FENUA – Mercredi 27 novembre à 19 h 25, suivez un documentaire inédit consacré au docteur Louis Rollin et de son rôle pour endiguer des maladies graves aux Marquises

Plus de 100 ans après son arrivée en Polynésie, TNTV a tenu à rendre un ultime hommage au célèbre docteur Louis ROLLIN à travers ce documentaire exceptionnel, qui retrace son parcours médical depuis la France jusqu’aux îles Marquises. Cette histoire, racontée par sa fille Marie-Louise ROLLIN, et enrichie par de nombreux témoignages d’historiens et de médecins-anthropologues, vous fera découvrir comment il est parvenu, en l’espace d’une décennie, à endiguer la plupart des maladies aux îles Marquises alors que sa population était proche de l’extinction

Dr Rollin : l’homme qui sauva les Marquises

Mercredi 27 novembre à 19 h 25