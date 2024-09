Des chefs et des îles avec Kirahu Chavez

100% FENUA – Mercredi 25 septembre à 19 h 25, suivez un nouveau numéro de « Des chefs et des îles », une série documentaire fascinante explorant les richesses gastronomiques de la Polynésie.

Kirahu Chavez, cheffe de cuisine polynésienne de 32 ans, propose une cuisine créative et variée au restaurant Le Kozy à Papeete. Passionnée par la gastronomie depuis son enfance à Tahiti, elle allie influences polynésiennes, asiatiques et françaises dans ses plats. Engagée dans la valorisation des produits locaux, elle travaille avec des producteurs tels que Vaihere Lehartel, spécialisée dans l’élevage de poulets de qualité. Après avoir découvert les richesses du marché de Papeete, les frères Lagarde la conduiront à la Pointe Vénus pour une cuisine à 6 mains dans ce lieu insolite.

Ce voyage inédit à travers l’archipel révèle des ingrédients locaux délicieux et des chefs passionnés. Guidée par deux jeunes chefs de métropole Mathieu et Jacques Lagarde, la série offre une immersion dans les saveurs uniques et la culture locale. « Des chefs et des îles » c’est aussi une histoire de rencontres et d’échanges avec des chefs cuisiniers et des agriculteurs, des pêcheurs locaux : une très belle aventure humaine, culturelle et gastronomique !

©Stories&Co Productions

