Des chefs et des îles avec Jocko Zebrowski à Raiatea

100% FENUA – Mercredi 6 novembre à 19 h 20, suivez un nouveau numéro de « Des chefs et des îles », une série documentaire fascinante explorant les richesses gastronomiques de la Polynésie.

Dans ce 5e épisode de « Des chefs et des îles », les frères Lagarde rencontrent Jocko Zebrowski, cheffe autodidacte du Fish and Blue à Raiatea. Elle y propose une cuisine fusion inspirée de ses voyages. Le périple culinaire nous emmène à la rencontre de Loïc Chand, expert en vanille tahitienne, et de Heifara Ebb, producteur de coco. Ce voyage célèbre la passion et l’authenticité de la cuisine insulaire.

Ce voyage inédit à travers l’archipel révèle des ingrédients locaux délicieux et des chefs passionnés. Guidée par deux jeunes chefs de métropole Mathieu et Jacques Lagarde, la série offre une immersion dans les saveurs uniques et la culture locale. « Des chefs et des îles » c’est aussi une histoire de rencontres et d’échanges avec des chefs cuisiniers et des agriculteurs, des pêcheurs locaux : une très belle aventure humaine, culturelle et gastronomique !

