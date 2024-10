Des chefs et des îles avec Dylan Frogier

100% FENUA – Mercredi 23 octobre à 19 h 30, suivez un nouveau numéro de « Des chefs et des îles », une série documentaire fascinante explorant les richesses gastronomiques de la Polynésie.

Dans cet épisode de « Des Chefs et des Îles », Dylan Frogier, jeune chef tahitien, revisite la street food locale en valorisant les produits du terroir. Il collabore avec Vini Vini, fournisseur de thon du Pacifique, et sa cousine apicultrice, Louise Frogier, pour créer des burgers innovants. Ensemble, ils explorent des saveurs uniques et authentiques.

Ce voyage inédit à travers l’archipel révèle des ingrédients locaux délicieux et des chefs passionnés. Guidée par deux jeunes chefs de métropole Mathieu et Jacques Lagarde, la série offre une immersion dans les saveurs uniques et la culture locale. « Des chefs et des îles » c’est aussi une histoire de rencontres et d’échanges avec des chefs cuisiniers et des agriculteurs, des pêcheurs locaux : une très belle aventure humaine, culturelle et gastronomique !

Stories&Co Productions

Des chefs et des îles : Dylan Frogier

Mercredi 23 octobre à 19 h 30