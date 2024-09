100% FENUA – Mercredi 11 septembre à 19 h 25, suivez le premier numéro « Des chefs et des îles », une série documentaire fascinante explorant les richesses gastronomiques de la Polynésie.

Ce voyage inédit à travers l’archipel révèle des ingrédients locaux délicieux et des chefs passionnés. Guidée par deux jeunes chefs de métropole Mathieu et Jacques Lagarde, la série offre une immersion dans les saveurs uniques et la culture locale. « Des chefs et des îles » c’est aussi une histoire de rencontres et d’échanges avec des chefs cuisiniers et des agriculteurs, des pêcheurs locaux : une très belle aventure humaine, culturelle et gastronomique !

Mercredi 11 septembre, la série nous emmène à Moorea à la rencontre d’un chef cuisinier qui n’a pas de restaurant : Heimata Hall propose aux touristes des food tours. Il embarque Mathieu et Jacques Lagarde dans un tour de l’ile à la rencontre de Papa Billy, un pécheur passionné avec qui ils se lanceront dans une incroyable pêche dans le lagon. Nos chefs goutteront les produits agricole de Benita dans son exploitation au coeur des vallées de l’ile sœur de Tahiti. Un road movie culinaire qui se terminera dans les champs d’ananas pour une séance de cuisine des plus insolites.

©Stories&Co Productions

Des chefs et des îles : à Moorea avec Heimata Hall

Mercredi 11 septembre à 19 h 25