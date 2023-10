Demolition : votre film de mardi

FILM – Mardi 31 octobre à 19 h 25, très bonne soirée cinéma avec le film « Demolition »

Réalisateur Jean-Marc VALLEE, avec Jake GYLLENHAAL | Naomi WATTS | Chris COOPER

Banquier d’affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût de vivre depuis que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgré son beau-père qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie une lettre de réclamation à une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse d’autres courriers où il livre des souvenirs personnels. Jusqu’au moment où sa correspondance attire l’attention de Karen, la responsable du service clients. Peu à peu, une relation se noue entre eux. Entre Karen et son fils de 15 ans, Davis se reconstruit, commençant par faire table rase de sa vie passée …