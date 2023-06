Découvrez TNTV Reo, la plateforme pour valoriser les langues tahitiennes.

A l’occasion de son 23ème anniversaire, la chaîne du fenua vous propose de découvrir TNTV Reo, la nouvelle plateforme de TNTV.

Ce 29 juin, TNTV fête ses 23 ans. Pour marquer le coup, la chaîne du fenua lance TNTV Reo, une nouvelle plateforme 100% Fenua pour la valorisation des langues tahitiennes.

L’actualité locale et des programmes quotidiens en Reo Tahiti

Chaque jour, TNTV Reo vous proposera de suivre l’actualité locale en reo tahiti à travers des articles rédigés par nos journalistes et en vidéo avec le ve’a. En plus de l’actualité la plateforme diffusera des programmes en Reo Maohi tels que les prévisions météo, le calendrier lunaire, des émissions et des documentaires 100% Fenua.



Apprendre le tahitien avec TNTV Reo, c’est possible !

Ceux qui souhaitent apprendre le tahitien ou se perfectionner trouveront sur TNTV Reo des programmes d’apprentissage du tahitien complets et en libre consultation. En effet, vous pourrez pratiquer la langue à votre rythme avec les émissions ‘Parau Tahiti’ ou encore ‘Te tao e te parau’ présentées par John Mairai. En plus de ces programmes d’apprentissage du reo tahiti vous pourrez consulter gratuitement des émissions musicales ou encore des magazines et événements culturels.



Des contenus exclusifs en constante évolution

A travers cette plateforme TNTV souhaite valoriser les langues tahitiennes, démocratiser leur pratique et les rendre plus facilement accessibles notamment en proposant des contenus variés et gratuits. Pour renouveler et diversifier au maximum les contenus disponibles, TNTV proposera des émissions en Reo Tahiti tournées exclusivement pour TNTV Reo.

Cliquez ici pour découvrir TNTV Reo et n’oubliez pas de liker la page Facebook pour suivre nos publications quotidiennes.