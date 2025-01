Débrief : Tourisme, quel modèle pour la Polynésie ? 

100% FENUA – Vendredi 31 janvier à 19 h 20, retrouvez Aurélie Ferreira pour un nouveau numéro de Débrief.

A l’heure de l’ouverture du Salon du Tourisme 2025, quel bilan peut on dresser du marché du tourisme polynésien en 2024. Quels sont les prochains objectifs? Quel impact le tourisme a-t-il sur l’économie, l’environnement et la société plus généralement? Nous évoquerons notamment la question du logement qui impacte la vie des polynésiens.

Pour en parler nous recevons :

Alexandrine Wan – Fondatrice de Nani Travels

Guillaume Colombani – Conseiller technique en charge du tourisme et des transports aériens internationaux

Jean-Marc Mocellin – Directeur général de Tahiti Tourisme

Melinda Bodin – Présidente de l’association du tourisme authentique de Polynésie française

Un vendredi sur 2 à 19 h 20