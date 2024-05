DEBRIEF, nouvelle saison, nouveau visage

100% FENUA – Vendredi 31 mai à 19 h 30, votre émission débat est de retour avec une nouvelle animatrice aux commandes, Aurélie Ferreira.

Chaque semaine, Aurélie Ferreira débattra avec ses invités des sujets qui animent la société polynésienne. L’émission sera toujours interactive et permettra aux internautes de réagir en posant leurs réactions ou leurs questions via la page facebook de TNTV. Pour le lancement de la nouvelle saison, l’émission abordera ce vendredi un sujet fort : les violences intrafamiliales, échec des politiques publiques ou mal incurable ?

Aurélie Ferreira, devant et derrière la caméra

Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel avant de rejoindre « Debrief » ?

« Diplômée d’une licence en communication, j’évolue dans l’univers des médias depuis 2009. J’ai d’abord fait mes armes en tant que réalisatrice puis animatrice journaliste dans des radios parisiennes. J’ai ensuite intégré la production d’émissions de divertissement pour différentes chaines de la TNT à Paris. Depuis mon arrivée en Polynésie, il y a 9 ans, j’ai rejoint des sociétés de production audiovisuelle comme Bleu Lagon ou Archipel Productions. J’y ai découvert l’univers du documentaire que j’avais effleuré en France. J’ai également repris une activité d’animatrice radio pour la matinale de Rire et Chansons Tahiti pendant plus de 3 ans, où je me suis beaucoup amusée. Et puis, j’ai fait une petite pause pour mes enfants avant de revenir à la production d’abord d’une émission quotidienne, Manava et plus récemment Débrief, pour lesquelles je gère, depuis deux ans, l’organisation et la rédaction des émissions. »



Qu’est-ce qui t’a attiré vers le monde de la télévision et de la présentation ?

« Ma première expérience en tant qu’animatrice, c’était en radio, j’avais 19 ans et j’ai tout de suite su que c’était ce que je voulais faire. Informer, divertir tout est possible devant un micro. Je suis sociable, extravertie et de nature curieuse donc ce métier réunit tous les atouts pour m’épanouir. La télévision est venue après, un peu par hasard, parce qu’il fallait quelqu’un pour accompagner les deux animateurs d’une émission web de Canal + sur la partie réseaux sociaux, et puis une autre opportunité s’est présentée et c’est devenu plus facile d’être devant une caméra. »



Quels sont les moments les plus mémorables de ta carrière jusqu’à présent ?

« Il y en a eu quelques uns mais j’ai en mémoire les interviews de grands artistes américains comme 50Cent ou Nas (je travaillais pour des émissions dédiées aux cultures urbaines). Cela parlera surement plus aux gens de ma génération j’ai 43 ans donc c’est un peu old school comme on dit. Dans ce métier, les moments sont souvent assez marquants parce que tu apprends tous les jours des choses différentes et tu relèves beaucoup de défis. Et aujourd’hui c’est de me retrouver à la présentation de Debrief, sur l’antenne de TNTV, ça c’est un grand moment pour moi.«



Qu’est-ce qui t’a motivée à passer devant la caméra ?

« Là encore c’est une question d’opportunité. Je travaille sur ce programme depuis sa création tant dans le choix des thèmes, des invités que dans la préparation des interviews. Il nous a paru cohérent à ce stade pour être à la fois plus efficace et plus réactif que j’aille au bout et que je présente Débrief. »



Quels sont les principaux changements ou nouveautés que les spectateurs peuvent attendre de cette nouvelle saison ?

« Pas de grand changement foncièrement sur le concept de l’émission. Je vais essayer d’amener un peu plus de contradiction car à partir du moment où elle est amenée avec respect cela ne peut être que bénéfique au débat. Nous allons donner plus de place à la parole de la société civile, que les Polynésiens puissent eux aussi dire ce qu’ils ont à dire sur les sujets que nous aborderons.«



As-tu des objectifs spécifiques, des thèmes particuliers que tu souhaites aborder ? Des invités que tu souhaites inviter ?

« Nous souhaitons aborder tous les sujets qui animent la société polynésienne, c’est ce que je dis en introduction de l’émission. Il faut que nous soyons à l’écoute de ce qui intéresse les téléspectateurs et que nous puissions être réactifs sur les thématiques abordées. Je ne suis pas une spécialiste de la politique ou de l’économie mais tout m’intéresse et je ne me ferme à aucun sujet. Ma position sera d’être la voix des téléspectateurs et de poser les questions que tout le monde se pose quitte à ne pas être politiquement correct. »



Comment tu te prépares avant chaque émission ? Comment gères-tu le stress ? Comment mets-tu les invités à l’aise ?

« Pour le moment nous avons enregistré une seule émission, la préparation se fait en équipe pour déblayer le sujet car 26 minutes cela passe très vite alors il faut aller droit au but et ne pas se perdre dans trop d’informations. Ensuite une fois que l’éditorial est prêt, que les invités sont confirmés, il faut passer à la préparation mentale et là c’est plus compliqué (lol), je fais du sport autant que je peux mais globalement je ne dors pas bien avant une émission. Je n’ai pas encore trouvé la solution miracle contre le stress si ce n’est savoir de quoi je vais parler. Pour soutenir les invités nous avons un temps d’échange avant le tournage qui nous permet de mettre en perspective ce dont on va parler et puis il y a une phrase qu’on m’a dite quand j’étais jeune « on ne fait que de la télé » et c’est vrai ! Au pire il y aura des critiques, il faut l’accepter et s’en servir pour avancer. »



Pour conclure, quel message souhaites-tu adresser aux téléspectateurs et internautes de TNTV ?

« Tout d’abord, merci de me recevoir chez vous le vendredi soir! J’aimerais que Debrief puisse amener un débat sain et respectueux. C’est la base d’une société qui va bien. Je suis à votre écoute et à votre service pour faire en sorte que toutes les voix soient entendues. Mauruuru «