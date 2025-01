De l’autre côté, votre film du mardi

FILM – Mardi 14 janvier à 19 h 20, séance cinéma sur TNTV avec le film « De l’autre côté »

Réalisateur Roxann DAWSON, avec Rebecca STAAB | Topher GRACE | Mike COLTER

En janvier 2015, John Smith et ses amis jouent sur un lac gelé lorsque soudain, la glace cède sous leur poids. L’adolescent passe plus de quinze minutes sous l’eau avant d’être transporté à l’hôpital. Sa mère est témoin des manoeuvres de réanimation infructueuses et implore Dieu de sauver le garçon de 14 ans.