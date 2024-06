De 0 à 100 km/h : ZForce 950

100% FENUA – Mercredi 19 juin à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine « De 0 à 100 km/h ».

Cette semaine dans « De 0 à 100 », découvrez le ZForce 950. Puissant, agile et amusant, ce véhicule a tout pour plaire. Nous vous présentons également deux de nos essais préférés : la Maserati MC20 et la Tesla Model X Plaid. Rejoignez-nous pour cette nouvelle édition et plongez dans l’univers fascinant des voitures.

Présenté par Fred. Phaze Production

De 0 à 100 km/h

Tous les mercredis à 19 h 00