100% FENUA – Mercredi 19 avril à 19 h 00, retrouvez Fred Henry pour un nouveau numéro de votre émission « De 0 à 100 km/h »

Cette semaine dans 0 à 100 km/h on essaye le Volkswagen Tiguan dans sa version hybride, toujours aussi apprécié des consommateurs et chouchouté par la marque Allemande car c’est l’un des best seller de Volkswagen. Ensuite, nous ferons notre point sécurité routière et le buzz net de la semaine.

Présenté par Fred. Phaze Production

De 0 à 100 km/h

Tous les mercredis à 19 h 00