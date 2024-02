100% FENUA – Mercredi 7 février à 19 h 00, retrouvez Fred Henry et de 0 à 100 km/h pour de nouveaux essais !

Cette semaine dans De 0 à 100 km/h, nous découvrons la nouvelle Mercedes GLC coupé, nouvelle calandre, nouveau châssis et un intérieur qui évolue de plus en plus.

Présenté par Fred. Phaze Production

De 0 à 100 km/h

Tous les mercredis à 19 h 00