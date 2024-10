De 0 à 100 km/h : Kia Sportage hybride

100% FENUA – Mercredi 9 octobre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine « De 0 à 100 km/h ».

Découvrez le tout nouveau Kia Sportage dans sa version hybride ! ⚡️ Ce SUV emblématique se réinvente avec une nouvelle motorisation plus puissante pour des performances accrues, tout en restant économe en énergie. Nous vous embarquons également pour explorer son nouvel intérieur, pensé pour allier confort et technologie de pointe, faisant du Kia Sportage un véhicule encore plus attractif.

Ne manquez pas ce numéro pour tout savoir sur cette version revisitée du Kia Sportage, et laissez-vous surprendre par ses innovations !

Présenté par Fred. Phaze Production

