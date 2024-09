100% FENUA – Mercredi 118 septembre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine « De 0 à 100 km/h ».

Cette semaine dans 0 à 100 on découvre le nouveau Hyundai Tucson Hybride 2024, nouveau look mais surtout nouvel intérieur, et on fait un petit tour sur la préparation du salon de l’auto après 5 ans d’absence.

Présenté par Fred. Phaze Production

De 0 à 100 km/h

Tous les mercredis à 19 h 00