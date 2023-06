100% FENUA – Mercredi 21 juin à 19 h 00, retrouvez Fred Henry pour le dernier numéro de la saison.

Cette semaine dans 0 à 100, on vous présente deux véhicules : une voiture, le Hyundai Santa Fe dans sa nouvelle version hybride et le redoutable Jet ski Kawasaki de 300 ch, bourré de technologie et d’innovations.

Présenté par Fred. Phaze Production

De 0 à 100 km/h

Tous les mercredis à 19 h 00