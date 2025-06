De 0 à 100 km/h : Chevrolet Captiva

100% FENUA – Mercredi 4 juin à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine « De 0 à 100 km/h ».

Cette semaine, dans « De 0 à 100« , place à la nouvelle Chevrolet Captiva.

Avec son look affirmé, son habitacle spacieux et ses équipements high-tech, ce SUV familial mise sur le confort et la praticité au quotidien.

Disponible en version 7 places, la Captiva allie style, modularité et rapport qualité-prix attractif : un modèle pensé pour les familles modernes en quête d’aventure.

Présenté par Fred. Phaze Production

De 0 à 100 km/h

Tous les mercredis à 19 h 00