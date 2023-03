100% FENUA – Mercredi 8 mars à 19 h 00, retrouvez Fred Henry pour un nouveau numéro de votre émission “De 0 à 100 km/h”

Cette semaine dans 0 à 100 km/h, la marque Chery revient avec des nouveaux modèles, et on commence avec la Tiggo 2 Pro. Ensuite il y aura notre point info sécurité routière et bien sur le buzz net de la semaine.

Présenté par Fred. Phaze Production

De 0 à 100 km/h

Tous les mercredis à 19 h 00