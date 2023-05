100% FENUA – Mercredi 3 mai à 19 h 00, retrouvez Fred Henry pour un nouveau numéro de votre émission « De 0 à 100 km/h »

Cette semaine dans 0 à 100 km/h on découvre la toute nouvelle BMW 100% électrique, la i4. Une autonomie assez impressionnante pour cette BMW tout en gardant toujours un plaisir de conduire. Ensuite on retrouvera notre point sécurité routière du jour et le buzz net de la semaine.

Présenté par Fred. Phaze Production

De 0 à 100 km/h

Tous les mercredis à 19 h 00