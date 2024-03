Danse Avec Les Stars : le 4e prime

DIVERTISSEMENT – Vendredi 15 mars à 19 h 20, il y aura du spectacle sur le parquet de « Danse Avec Les Stars ».

Lors des trois premiers primes de « Danse avec les Stars », les célébrités ont impressionné sur la piste de danse. Ines Reg et Keiona se sont démarquées et ont pris haut du classement. En revanche, Cœur de pirate, Caroline Margeridon et James Denton ont dû prouver leur valeur lors du prime de la semaine dernière. À la fin de la soirée, Caroline Margeridon a dû affronter Cristina Cordula dans un face-à-face, mais avec seulement 17 % des votes du public, elle a été la première à quitter l’aventure « Danse avec les Stars » 2024. Qui sera le prochain à quitter la compétition lors du prochain prime diffusé ce vendredi ?

21h30 : Danse avec les stars, la suite

Camille Combal vous fera revivre les temps forts du prime ! Entouré des personnalités, juges et danseurs, Camille Combal vous proposera de faire le plein d’images inédites et de réactions à chaud.

Danse Avec Les Stars

Tous les vendredis à partir de 19h20