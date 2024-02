Danse Avec Les Stars (DALS) revient avec la saison 13

DIVERTISSEMENT – Vendredi 16 février à 19 h 30, le plus célèbre concours de danse de France est de retour pour une nouvelle saison ! Les Stars vont devoir se dépasser !

Il y a du changement. Exit François Alu, Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani. Désormais, Chris Marques est entouré de Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Mel Charlot. Côté casting, 12 célébrités vont fouler le parquet et découvrir la danse de couple : la Miss France 2022 Diane Leyre, les humoristes Inès Reg, Roman Doduik et Nico Capone, l’acteur James Denton, les chanteurs Black M, Adeline Toniutti, Coeur de pirate et Natasha St-Pier, la gagnante de Drag Race France Keiona, ainsi que les visages de M6 et France 2 : Cristina Cordula et Caroline Margeridon.

21h30 : Danse avec les stars, la suite

Camille Combal vous fera revivre les temps forts du prime ! Entouré des personnalités, juges et danseurs, Camille Combal vous proposera de faire le plein d’images inédites et de réactions à chaud.

22h15 : Qui dansera avec les stars ?

Chaque saison, de nouveaux danseurs intègrent la troupe des danseurs professionnels de « Danse avec les stars ». Mais avant de fouler le parquet le plus célèbre de France, il faut passer des auditions de haut niveau. Et pour la deuxième saison consécutive, ces dernières ont été filmées ! Cette année, ils sont 34 danseurs à avoir le même rêve et pour le réaliser, ils vont vivre des moments forts, intenses et parfois difficiles…

Danse Avec Les Stars

Tous les vendredis à partir de 19h20