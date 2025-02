Danse avec les Stars 2025 : la nouvelle saison

DIVERTISSEMENT – Vendredi 07 février à 20 h 50, Danse avec les Stars revient pour une nouvelle saison accompagnée de nouvelles célébrités.



Le plus célèbre parquet de danse de France rouvre ses portes, présenté par Camille Combal ! Pour cette toute nouvelle aventure, un casting de haut niveau va se lancer dans une incroyable compétition : Florent Manaudou, champion olympique, Adil Rami, champion du monde de football, Lénie Vacher, artiste performer, Charlotte De Turckheim, actrice, scénariste et réalisatrice, Eve Gilles, Miss France 2024, Sophie Davant, animatrice et journaliste, Mayane, comédienne, Claude Dartois, l’aventurier Koh-Lanta, Julie Zenatti, chanteuse, Frank Leboeuf, champion du monde 98, Jungeli, chanteur, Nelson Monfort, journaliste sportif.

Cette saison, retrouvez nos quatre juges que sont Fauve Hautot, danseuse, chorégraphe et comédienne, Mel Charlot, danseuse, chorégraphe et directrice artistique, Chris Marques, le juge emblématique et metteur en scène ainsi que Jean-Marc Généreux, chorégraphe et metteur en scène.

Danse Avec Les Stars

Tous les vendredis soirs