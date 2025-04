Danse avec les Stars 2025 : la grande finale !

DIVERTISSEMENT – Vendredi 25 avril à 20 h 15, retrouvez Camille Combal pour la grande finale de Danse avec les stars.

C’est l’heure de la grande finale de Danse avec les stars ! Après des semaines de compétition acharnée, il ne reste plus que trois couples en lice pour décrocher le trophée tant convoité.

Pour ce 11ème et dernier prime, l’émission promet une soirée riche en émotions et en performances exceptionnelles. Les finalistes devront d’abord présenter une chorégraphie libre, mélangeant plusieurs styles de danse sur une musique imposée.

À l’issue de cette première épreuve, un couple sera éliminé. Les deux duos restants s’affronteront ensuite lors de deux danses : une reprise de leur prestation la plus marquante de la saison et une nouvelle chorégraphie inédite. Le public aura alors la lourde tâche de départager les finalistes et de désigner le grand gagnant de cette 14ème saison.

Qui saura séduire le jury et le public une dernière fois ? Qui soulèvera le trophée de Danse avec les stars 2025 ? Pour le savoir, ne manquez pas votre émission sur TNTV !

