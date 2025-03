Danse avec les Stars 2025 fait son cinéma…

DIVERTISSEMENT – Vendredi 14 mars à 20 h 15, retrouvez Camille Combal pour une nouvelle soirée de compétition.

Pour ce 5ème prime de Danse avec les stars, préparez-vous à vivre une soirée théâtrale ! Le thème de l’émission de ce vendredi est consacré aux cinéma et séries.

Lors de la diffusion du dernier prime de DALS sur le thème de Disney, ce sont Lénie et Jungeli qui se sont partagé la première place du classement général.

Malheureusement, c’est Sophie Davant qui s’est faite éliminée de la compétition, il y a 2 semaines…

Mais le show continu cette semaine pour les 10 personnalités encore en lice. Les candidats devront défendre leur place sur les musiques cultes de films et de séries. Mais attention, ils devront jouer leur plus beau rôle pour incarner au mieux leur personnage et séduire le jury.

Alors, qui remportera la palme du meilleur couple ?

Danse Avec Les Stars

Tous les vendredis soirs