Damages : votre série du mercredi

SÉRIE – Mercredi 12 février à 19 h 50, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Les deux prochains épisodes



Le fils prodigue

Patty s’échine à réunir des documents capitaux contre Frobisher. Elle fait aussi face aux tentatives d’intimidation d’un inconnu. Comme si cela ne suffisait pas, Patty doit résoudre les problèmes que pose son incontrôlable fils. Entre-temps, Ellen lutte avec son emploi du temps de ministre. Sa chef commence à douter de son sens des priorités

Le chaînon manquant

Lorsqu’elle travaillait en Floride, Katie a été témoin d’une scène ayant pour acteurs Frobisher et un inconnu. Cette scène la place, cinq ans plus tard, au cœur d’un procès collectif de grande envergure.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages

Mercredi 12 février à 19 h 50