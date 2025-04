Damages : votre série du mercredi

SÉRIE – Mercredi 30 avril à 20 h 05, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Corruption

Outre l’infidélité compromettante de Phil, Patty découvre que son mari a placé de l’argent dans UNR… la trahison de trop qui enclenche le divorce. Phil lui révèle le nom du conseiller qui l’a fait investir : Dave Pell, l’éminence grise d’UNR. Malgré les secrets que Kendrick possède sur Daniel Purcell, ce dernier confesse à Patty que le patron d’UNR interrompt par intermittence l’activité de ses centrales, limitant l’offre et faisant ainsi exploser les prix. Pour établir le lien entre ces coupures et les fluctuations du trader Finn Garrity, Patty donne à Daniel des codes volés pour qu’il les déchiffre. Mais ces éléments, obtenus illégalement, sont irrecevables par le juge tout comme les preuves de Claire Maddox, protégées par le secret professionnel. Patty décide alors de soudoyer le magistrat. Pendant ce temps, Rick Messer ordonne à Wes de tuer Ellen car elle accumule les informations compromettantes.

Toute la vérité

Après les menaces du FBI, Tom est licencié pour avoir refusé de payer le pot-de-vin au juge. Ellen peut ainsi s’en charger et faire tomber Patty. Mais cette dernière, méfiante, a du mal à s’en remettre à la jeune avocate. Patty essaye de convaincre Finn Garrity de témoigner pour ne pas avoir à soudoyer le juge. Wes désobéit à Rick en refusant d’abattre Ellen. Ne pouvant plus compter que sur lui-même, l’ancien homme de main de Frobisher se rapproche de la jeune femme. La veuve de l’oncle Pete découvre des documents dans les affaires de son mari. Ceux-ci pourraient enfin prouver à Ellen que Patty a essayé de la tuer. Patty convoque Dave Pell pour un tête-à-tête. Cette rencontre va tout changer.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages

