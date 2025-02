Damages : votre série du mercredi

SÉRIE – Mercredi 26 février à 19 h 50, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Les deux prochains épisodes



Sous surveillance

Frobisher encourage Ray Fiske à adopter une méthode plus agressive. Le procès Frobisher s’articule autour de la déposition de Gregory Malina, à qui Patty a promis une protection contre les manœuvres d’intimidation de la partie adverse. Ellen et Tom dissimulent un renseignement à Patty, car ils craignent d’être manipulés.

Nouvelle donne

Patty doit adopter une nouvelle stratégie, qui prend en compte la disparition du témoin clé. Alors que la date de son mariage approche Ellen reçoit la visite inopinée de ses parents qui lui apprennent qu’ils ont pris la fuite en voiture après avoir accidentellement renversé et tué un agent de police.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages

