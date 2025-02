Damages : votre nouvelle série du mercredi

SÉRIE – Mercredi 5 février à 20 h 20, découvrez votre nouvelle série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Phillippe.

Plus dure sera la chute

En état de choc, Ellen Parsons erre dans la rue de beau matin à moitié nue et pleine de sang. Que lui est-il arrivé ? Six mois plus tôt, la jeune avocate avait un avenir prometteur. Elle était sur le point de signer avec un prestigieux cabinet lorsque Hewes & Associés a pris contact avec elle. Patty Hewes, qui dirige le Cabinet d’une main de maître, vient de se lancer dans une croisade contre Arthur Frobisher, un des plus grands dirigeants du pays, et l’un des plus corrompus aussi…

Témoin à charge

Holly Frobisher pousse son mari à prendre les mesures qui s’imposent pour arranger les choses. Elle ne supporte plus la pression que subit sa famille depuis des mois… Patty et ses associés tentent de convaincre les clients qu’ils doivent pas céder à la proposition de Frobisher. Un nouveau témoin pourrait bien leur garantir de remporter la bataille. Patty doit d’ailleurs rencontrer Katie Connor pour la persuader de témoigner contre Arthur Frobisher…

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

