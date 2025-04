Damages : 2 nouveaux épisodes de votre série

SÉRIE – Mercredi 16 avril à 19 h 50, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Rédemption

Alors qu’elle doit faire face à une pression grandissante, Patty commence à y voir plus clair dans l’affaire Kendrick. Pendant ce temps, Arthur Frobisher doit affronter ses vieux démons.

La théorie du complot

La mort du secrétaire d’État à l’énergie inquiète Kendrick et son mystérieux partenaire, Dave Pell. Ils veulent influencer le choix du prochain secrétaire, pour éviter la nomination d’un candidat trop regardant. Le mari de Patty Hewes, Phil, se révèle proche de Pell. C’est Patty qui va tenter de faire parler la call-girl de Finn Garrety, le trader en énergie qui combine des transactions pour le compte d’UNR. Avertie sur l’enquête du FBI la compromettant, l’avocate contre-attaque. Wes Krulik poursuit son double jeu. Il se rapproche de Katie Connor pour obtenir des informations sur Ellen.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages

