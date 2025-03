Damages : 2 nouveaux épisodes !

SÉRIE – Mercredi 19 mars à 19 h 50, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Comme un miroir

Après avoir échappé à une tentative de meurtre, Ellen utilise la cassette vidéo pour prouver son innocence dans le meurtre de son fiancé. Frobisher accepte un règlement à l’amiable avant d’être abattu par son informateur. On apprend que Patty a perdu un enfant prématuré trente-cinq ans auparavant. Ellen revient travailler pour Patty, comme taupe du FBI, pour enquêter sur l’auteur de la tentative de meurtre dont elle a été victime. Le commanditaire se révèle être… Patty Hewes.

Le pardon ou la vengeance

Alors que rien ne tient plus à cœur à Patty Hewes que la création de sa fondation, un ami qu’elle n’a pas vu depuis dix ans lui fait parvenir de mystérieux documents. Ellen travaille avec le FBI contre Patty. Elle rêve de se venger de Frobisher tout en suivant une thérapie de groupe.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages

Mercredi 19 mars à 19 h 50