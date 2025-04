Damages : votre série du mercredi

SÉRIE – Mercredi 23 avril à 20 h 15, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Confidences

Claire Maddox est envoyée par Kendrick pour tenter de négocier avec une Patty Hewes qui ne lâche rien. Mais l’avocate d’UNR découvre les failles de la défense, notamment grâce aux confidences de son amant, Daniel Purcell. Depuis la fusion, la multinationale navigue dans des eaux toujours plus troubles… Un des deux agents du FBI qui enquêtent sur Patty semble doubler son partenaire en fournissant des informations sur l’affaire à un autre commanditaire. La relation entre Ellen et Wes devient ambiguë. Torturée, la jeune avocate se confie trop à cet ex-policier véreux qui travaille pour Rick Messer, l’ancien homme de main de Frobisher.

Séparation des pouvoirs

Ellen suit la piste du service de sécurité employé par Frobisher dans son enquête sur la mort de David. Rick Messer craint que la jeune avocate ne le démasque. Mais les investigations d’Ellen ne sont pas une priorité pour Patty, déjà en guerre contre UNR et le FBI elle se consacre de surcroît à une interview croisée avec son mari, Phil, pressenti au poste de secrétaire national à l’Énergie. Ellen surprend le mari de Patty avec une jeune femme. Impérieuse, elle fait alors appel à un détective privé pour prouver ses soupçons d’adultère et poursuivre l’enquête sur les hommes de main de Frobisher. Dans le même temps, Claire Maddox et son amant Daniel Purcell n’acceptent plus la part d’ombre d’UNR et de son patron Walter Kendrick.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages

Mercredi 23 avril à 20 h 15