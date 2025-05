Damages : 2 nouveaux épisodes de votre série

SÉRIE – Mercredi 28 mai à 20 h 35, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Les deux prochains épisodes



Paradis fiscal

Tom est contraint de prendre le premier avion pour Antigua. Lorsqu’il atterrit dans ce paradis fiscal situé dans les Caraïbes, il comprend pourquoi les montants disparus liés à l’affaire Tobin sont toujours au coeur du dossier. Très vite, il retrouve la trace de la fille de Danielle Marchetti. Pendant ce temps, Ellen décide de prouver à son ancienne patronne qu’elle est capable d’être aussi redoutable qu’elle. Et même, qu’elle pourrait rapidement devenir meilleure que son mentor. Par ailleurs, Ellen apprend que Carol a rendu visite à Danielle Marchetti le jour de sa mort. Elle décide de mener une discrète enquête afin de déterminer s’il y a un lien de causalité entre ces deux faits.

Un homme nouveau

La disparition de Carol Tobin vient compliquer l’instruction de l’affaire. Unissant leurs efforts, Patty et Ellen décident de partir à sa recherche. De son côté, Arthur Frobisher fait connaître son intention de créer une nouvelle fondation.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages – Saison 3

Mercredi 28 mai à 20 h 35