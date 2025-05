Damages : 2 nouveaux épisodes de votre série

SÉRIE – Mercredi 21 mai à 20 h 00, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Les deux prochains épisodes



Bon anniversaire Patty

Danielle Marchetti est à présent sortie du coma. Le procureur et Ellen lui offrent l’immunité en échange d’informations sur Tobin. Patty tente, elle, d’interroger Danielle Marchetti en tête à tête. A l’annonce de la mort de son père, Carol Tobin décide de rendre, elle aussi, une petite visite à Danielle… Patty reçoit Alex Benjamin, candidat au poste d’associé dans le cabinet, tandis qu’Ellen retrouve Josh, un vieil ami journaliste spécialisé dans le crime.

Merci monsieur Zedeck

Le juge Reilly fait pression sur Patty Hewes : faute de résultat dans l’affaire Tobin, elle sera remplacée sans hésitation. Elle sollicite alors l’aide d’une vieille connaissance… Tom Shayes tente de garder la tête froide malgré l’importance de ses pertes financières. Il est ruiné. L’autopsie de Danielle Marchetti révèle qu’elle aurait succombé à une crise cardiaque, mais Ellen pense qu’elle est peut-être morte de la même manière que Louis Tobin.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages – Saison 3

Mercredi 21 mai à 20 h 00